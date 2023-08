Wels-Neustadt: "Die beiden Geschäfte werde ich schon vermissen"

Ab 4. September schließt die Feinkost-Zellinger-Filiale in Wels-Neustadt.

Mit der Schließung der Filiale "Zellinger Feinkost by Gourmetfein" in der Eferdinger Straße am 4. September verliert Wels-Neustadt nun einen zweiten Nahversorger. Bereits Ende März sperrte die Billa-Filiale im Nachbargebäude zu. Die Abwanderung von Nahversorgern ist im Stadtteil ein häufiges Gesprächsthema, wie eine Straßenumfrage zeigt. "Die beiden Filialen werde ich schon vermissen, beim Zellinger waren wir sehr oft", sagt Hedwig Bauböck aus Wels-Neustadt zu den OÖNachrichten.