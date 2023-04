Wels: Neuer Radweg in der Oberfeldstraße

Der Gemeinderat beschloss am Montag einstimmig die Grundablöse der benötigten Flächen entlang der Oberfeldstraße vom Eigentümer. Die Kosten dafür liegen bei rund 180.000 Euro.

Bisher gab es auf dem Abschnitt zwischen Laahener Straße und Vogelweiderstraße nur auf einer Seite einen Geh- und Radweg. Nun werden auf beiden Seiten baulich getrennte Radwege errichtet, die an die bestehenden in der Laahener Straße und der Vogelweiderstraße sowie an jenen in der oberen Oberfeldstraße anknüpfen. Außerdem werden entlang des Weges 37 Bäume gepflanzt.

"Es freut uns sehr, dass diese Lösung zustande kommt", sagt Verkehrsstadtrat Stefan Ganzert (SP). "Häufig scheitern solche Projekte an der Grundablöse. Hier ist es gelungen, sodass ein Lückenschluss im Radwegnetz möglich geworden ist", sagt der Referent. Die neue Verbindung sei auch im Hinblick auf das Siedlungsgebiet Laahen wichtig, das eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete darstelle.

Ursprünglich war das Projekt für kommendes Jahr budgetiert. "Da die Ablöse rascher gelungen ist als erwartet, wollen wir aber noch heuer mit den Arbeiten beginnen", sagt Ganzert.

