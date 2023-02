Wels meldet Rekorde bei Besuchern, Nächtigungen und Vermietungsgrad

WELS. Nach der Neuauflage des Stadtballs geht es im Welser Veranstaltungskalender mit dem Faschingsumzug am Samstag weiter, bei dem mehrere Zehntausend Besucher in der Innenstadt feiern werden. Gestern zogen Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und „Wels Marketing & Touristik“-Geschäftsführer Peter Jungreithmair Bilanz über das Jubiläumsjahr „800 Jahre Wels“. Frequenzen, Nächtigungszahlen und Vermietungsgrad in der Innenstadt liegen demnach auf „einem noch nie dagewesenen Hoch“, trotz schwieriger Jahre mit Corona und Teuerungskrise. Auch mit einer Eventkultur hielt das Stadtmarketing dagegen. Allein im Vorjahr gab es 154 Veranstaltungstage.



Über Handy-Datenauswertungen und Frequenzmessungen in den Fußgängerzonen wurden im Vorjahr 5,9 Millionen Besucher registriert, aus Umlandgemeinden liegen Marchtrenk, Thalheim und Gunskirchen vorne, gleich dahinter folgen allerdings bereits die Linzer, die Kaufkraft nach Wels bringen. „Wir haben den Status einer Einkaufsstadt zurückgewonnen, 2015 gab es noch 15 Prozent Leerstand in der Innenstadt“, sagt Rabl. Auch die hohen Investitionen in die Innenstadt hätten sich in den vergangenen Jahren bezahlt gemacht. 2024 erfolgt noch die Neugestaltung des westlichen Teils des Kaiser-Josef-Platzes.

„Per Ende Dezember lag der Vermietungsgrad in der Innenstadt bei 97,7 Prozent, nur neun Shops standen leer“, sagt Jungreithmair. Jüngster Erfolg ist die Ansiedlung von Thalia, die Filiale wird am 16. Februar eröffnet. Nach dem Aus von Ulla Popken am Stadtplatz gebe es bereits drei mögliche Bewerber.

Im Vorjahr hat das Welser Wirtschaftsservice 42 gewerbliche Betriebsansiedlungen begleitet, die neuen Unternehmer schufen 350 neue Jobs, 280 Arbeitsplätze wurden erhalten.

Auch die 261.000 Nächtigungen in der Tourismusregion Wels bedeuten einen neuen Rekordwert. „Dieser zeigt, dass die Messe wieder im Anlaufen ist, obwohl Anfang 2022 wegen Corona noch keine Messen stattfinden konnten“, sagt Rabl.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels