Wels-Land: Hasenauers Comeback als Bezirkspolizeikommandant

Nachdem Franz Scheiböck (57) zum Bürgermeister von Pichl gewählt wurde, zeichnet sich ein Wechsel an der Spitze des Bezirkspolizeikommandos an. Der neue SP-Bürgermeister räumt nächstes Jahr seinen Sessel als Kommandant für Robert Hasenauer (56), der zuletzt als stellvertretender Leiter der Sicherheitsakademie in Linz und Wels eingesetzt war. "Nachdem dort umstrukturiert wurde, werde ich wieder meine frühere Position übernehmen", kündigt Hasenauer an.