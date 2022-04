Wels lädt am 6. Mai wieder zur Shopping Night

Mehr als 100 Welser Innenstadtkaufleute halten ihre Geschäfte bis 22 Uhr offen, die Gastronomie verwöhnt mit Spezialitäten. In den Fußgängerzonen, am Stadtplatz und am Kaiser-Josef-Platz wird wieder ein buntes Programm mit Livemusik, Modeschauen, einem Provence-Markt und dem Welser Autofrühling geboten. Am K.J. ist ein Kinderprogramm mit Karussell, Bungy-Trampolin und Hüpfburg geplant.