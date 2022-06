Wels: Kostenlose Schwimmkurse in den Sommerferien

Diese finden in Zusammenarbeit mit der "Swim Academy" in den Sommerferien statt. Teilnehmen können alle Schüler der Vorschul- und der ersten Klassen von Welser Volksschulen. Auch Schüler mit Hauptwohnsitz Wels, die eine Schule in den Umlandgemeinden besuchen, können daran teilnehmen. Die Kurse bestehen aus einer einstündigen Einheit und finden täglich eine Woche lang von Montag bis Freitag im Lehrschwimmbecken des Hallenbades statt. Von 11. Juli bis 16. September werden insgesamt sechs Kurstermine vergeben. Die in Frage kommenden Schüler erhalten Mitte dieser Woche in den jeweiligen Schulen ein Schreiben als Grundlage für die Anmeldung.