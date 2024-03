Wels: Kind aus Baum befreit

"Person in Not" lautete der Einsatzbefehl für die Freiwillige Feuerwehr Wels am Mittwochnachmittag im Welser Stadtteil Vogelweide. In etwa 1,5 Metern Höhe war ein Kind mit einem Bein in einer Astgabel steckengeblieben und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Helfer sägten einen der Äste ab und holten das Kind vom Baum. Anschließend kümmerte sich das Rote Kreuz um das Kind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper