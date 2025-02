Wels: Kann Römerkeller unter künftigem AK-Gebäude erhalten werden?

An der Welser Saunakreuzung wird gebaut – 2026 soll voraussichtlich der Spatenstich für den neuen Standort der Arbeiterkammer erfolgen. Das Gebäude wird sich auf historischem Boden befinden: Bei Ausgrabungen im Vorjahr fanden Archäologen einen Keller aus dem 2. Jahrhundert nach Christus.

Stadtarchäologin Michaela Greisinger betont, wie außergewöhnlich der Fund ist: "Das ist der erste und einzige römische Keller in Wels, der in dieser Qualität erhalten gefunden wurde. Alles, was wir bisher ausgegraben haben, waren Versatzstücke."

Aus dem Archiv: Sensationsfund: Römischer Keller in Wels entdeckt

Wie es mit dem historischen Zeugnis weitergeht, ist unklar. In der Vergangenheit fielen ähnliche Funde häufig dem Bagger zum Opfer oder verschwanden unter Fundamenten. Der Erhalt wäre in den meisten Fällen zu teuer bzw. baulich zu schwierig gewesen.

Der Welser Gemeinderatsmandatar und ehemalige Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SP) sieht im Fall des Kellers aber Chancen auf einen Erhalt: "Die Arbeiterkammer hätte eine Verantwortung, dieses kulturhistorische Erbe zu erhalten." Er habe ein entsprechendes Schreiben an Oberösterreichs AK-Präsidenten Andreas Stangl geschickt. "Ich habe ihn gebeten, sich die Sache zumindest einmal anzuschauen und die Möglichkeiten zu prüfen."

"Einzigartig in Oberösterreich"

Auch Albert Neugebauer, Leiter der Welser Zweigstelle der Initiative Denkmalschutz und Obmann des Vereins Römerweg Ovilava, spricht sich für den Erhalt aus: "Meines Wissens ist es der einzige erhaltene römische Keller in Oberösterreich. Das wäre für Wels ein Alleinstellungsmerkmal." Er hoffe, dass eine gangbare Lösung gefunden werde.

Die Handlungsmöglichkeiten der AK sind allerdings sehr beschränkt: "Wir werden in dem Gebäude nur eingemietet sein", heißt es auf Anfrage der OÖN aus dem Präsidium. Der Ball liegt also bei der Firma Immotreuhand, die die Entwicklung des Grundstücks abwickelt. Das Unternehmen war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer