Wels ist Spitzenreiter bei Versiegelung: 225 Quadratmeter pro Einwohner

Versiegelung ist immer wieder ein heiß diskutiertes Thema in der Welser Stadtpolitik. Eine Analyse des WWF bringt jetzt neue Dynamik in die Debatte: Wie berichtet hat Wels demnach mit 225 Quadratmetern pro Einwohner die höchste Pro-Kopf-Versiegelung in Oberösterreich. Im Vergleich der 15 größten Städte in Österreich liegt Wels auf Platz vier hinter St. Pölten (308 Quadratkilometer pro Kopf), Wiener Neustadt (257) und Villach (236).