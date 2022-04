Wels hat eine neue Stadtschreiberin

21 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich beworben.

Derzeit arbeitet die künftige achte Welser Stadtschreiberin an ihrer Doktorarbeit in Allgemeiner und Vergleichender Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Ihre literarische Tätigkeit in Wels beginnt am 20. Juni und endet mit 20. September. Von der Autorin sind bislang drei Romane erschienen, davon der bisher letzte mit dem Titel "24" im Drava Verlag. Sie veröffentlichte auch Kurzgeschichten, das Theaterstück "Ein seltsamer Fall von Frau Jekyll und Dr. Hyde" sowie Gedichte.