Nicht erst 2028, sondern schon in drei Jahren könnte mit dem Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahn im Welser Stadtgebiet begonnen werden. Diese grundsätzliche Einigung zwischen der Asfinag und Vertretern der Stadt kam am Donnerstag bei einem Lärmschutzgipfel zustande, zu dem auch Anrainervertreter geladen waren: "Wenn die Stadt die Co-Finanzierung zusichert, ist der vorgezogene Ausbau der Lärmschutzmaßnahmen so gut wie fix", sagt Hans Reiter von der Initiative "Pro Wimpassing".