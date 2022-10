Einen jahrelangen "Abbau" bei der Jugendarbeit der Stadt Wels kritisierten jetzt in einem gemeinsamen Gemeinderatsantrag Grüne, Neos und SP. Als Beispiele werden die Schließung des Jugendtreffs in Lichtenegg oder der akute Personalmangel in der Jugendarbeit genannt. Es brauche einen Jugend-Masterplan, heißt es in einer Aussendung von Gemeinderat Alessandro Schatzmann (Grüne).