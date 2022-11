Nach zwei Jahren mit Einschränkungen kann die Welser Weihnachtswelt, die heute, Freitag, beginnt, wieder in ihrer vollen Größe stattfinden. "Es ist zwar die Energiekrise dazugekommen, aber es hat sich ausgezahlt, dass wir in den vergangenen Jahren in die energiesparende LED-Beleuchtung investiert haben", betont Bürgermeister Andreas Rabl. Durch kürzere Einschaltdauer der Welser Beleuchtung soll der Verbrauch um etwa 20 Prozent reduziert werden. Auf Heizschwammerl wird verzichtet.