Wels gelang die Revanche gegen Oberwart Gunners

"Kompliment an meine Mannschaft! Vier Minuten vor Schluss um elf Punkte zurückzuliegen und dann noch zu gewinnen, besonders hier in Oberwart, ist eine enorme Leistung", sagt Sebastian Waser, Trainer der Welser Flyers, nach dem Spiel. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt, um unter den Top Sechs in der Basketball-Bundesliga zu bleiben.

Das Live-Spiel war an Spannung kaum zu überbieten und erfüllte alle Erwartungen der mitgereisten Fans. Die Anfangsphase verlief relativ ausgeglichen, doch die Heimmannschaft, die Oberwart Gunners, führten nach dem ersten Viertel knapp mit 21:19. Im zweiten Viertel gelang dem Team von Kapitän Christian von Fintel die Wende und Wels ging dank einiger starker Dreier-Würfe mit 39:37 in die Pause.

Das dritte Viertel verlief wieder ausgeglichen und Oberwart kam zurück. Richtig spannend wurde es aber erst im letzten Viertel. Dank vieler Fouls der Welser und eines stark aufgelegten Hanes zogen die Gunners immer weiter auf 71:60 davon. In buchstäblich letzter Sekunde verwandelte Elvir den wichtigen Dreier und rettete Wels in die Verlängerung.

Von Fintel wurde ausgeschlossen

Innerhalb nur weniger Minuten hatte das Waser-Team einen Elf-Punkte-Rückstand wettgemacht. Das Momentum war nun klar aufseiten der Welser, auch wenn Kapitän von Fintel durch sein fünftes persönliches Foul ausgeschlossen wurde. Chase Jeter und Araydas Gydra gelang dann die Entscheidung zum 91:88-Sieg.

Autor Clemens Thaler Redaktionsmanager, stv. Chef vom Dienst