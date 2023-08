Wels: Fehlende Webcams als verpasste Chance für Tourismus-Werbung

Marchtrenk und Steyr präsentieren ihre Stadtplätze mit Webcams virtuell. Die Stadt Linz setzt Highlights wie den prachtvollen Ausblick vom Pöstlingberg auf die Stadt durch Liveübertragungen für Touristen und Tagesausflügler in Szene. In Wels herrscht diesbezüglich Ebbe. Während andere Städte es potenziellen Besuchern ermöglichen, im Netz in Echtzeit die Wetterlage zu überprüfen und das Stadtleben zu beobachten, schmückt Wels seinen Stadtplatz nur mit Überwachungskameras.