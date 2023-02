Wels erkunden - mit einem Nachtwächter oder einem römischen Legionär

Eintauchen können die Besucher dabei etwa ins mittelalterliche Wels, angeboten werden auch wieder die beliebten Nachtwächterrundgänge oder eine Römerführung mit einem Legionär. Außerdem wird es von April bis September jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr eine klassische Stadtführung unter dem Titel "Wels entdecken" geben, die von Austria Guides durchgeführt wird. Start ist am 3. März um 18 Uhr mit einem Nachwächterrundgang, am 10. März geht es in verborgene Innenräume des Minoritenklosters, am 24. März ist "Wels im Nationalsozialismus" Thema, am 31. März findet ein Märchenspaziergang statt. Tickets gibt es an der Wels Info, Tel. 07242-67722-22.

