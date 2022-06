"Wels-DKT", Zwillingspaare und Stickeralbum

In bewährter Manier können die Spieler Grundstücke erwerben und Häuser und Hotels errichten. Wer ins Gefängnis muss, landet natürlich in der Justizanstalt in der Hamerlingstraße.

Das Gedächtnis trainieren mit Kartenpaaren von historischen und alten Ansichten der Stadt Wels kann man mit dem neuen Zwillingspaar-Spiel. Erhältlich sind die Spiele in den Museumsshops Burg und Minoriten sowie in der Wels-Info am Stadtplatz. Außerdem wird es Ende Juni Stickeralben "Wels – einst und jetzt" geben, die kostenlos an alle Volksschüler und Schulanfänger in den Welser Kindergärten verteilt werden.