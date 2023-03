Wels-Cup geht am Wochenende ins Finale

Dabei wird auch ein Erwachsenenrennen, das zu Saisonbeginn aufgrund von Schneemangel nicht durchgeführt werden konnte, nachgetragen.

Veranstalter ist der TVN Sparkasse Wels. Dieser stellt auch die aktuell führende Dame Anna Keppelmüller. Bei den Herren führt Alexander Oppeneder von SCU Eberstalzell.

Siegerehrung im max.center

Ebenfalls am Start sind die Kinder mit einem Slalom am Samstag und einem Riesentorlauf am Sonntag. Die Siegerehrung findet am Sonntag, 23. April, im Welser max.center statt.

