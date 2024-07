Wels bekommt in der Pernau seine erste Schulstraße

Seit der Pandemie haben "Elterntaxis" Hochsaison. Durch den Hol- und Bringdienst für die Kinder kommt es aber immer wieder zu starker Verkehrsbelastung vor Schulen – insbesondere kurz vor Unterrichtsbeginn und kurz nach Schulschluss. In der Handel-Mazzetti-Straße nutzt die Stadt Wels deshalb jetzt ein neues Instrument, um dem zusätzlichen Verkehr einen Riegel vorzuschieben: In der Straße in der Pernau wird die erste "Schulstraße" der Stadt errichtet.

Von 7.20 bis 8 Uhr ist dort der Kfz-Verkehr verboten – an einer Lösung für das Unterrichtsende arbeitet der Magistrat noch. Die Durchfahrt ist nur für Radfahrer, Einsatzfahrzeuge, Öffis und den Straßendienst erlaubt – im Schritttempo. In der Nestroystraße gilt künftig während der Schulstraßen-Zeiten ein Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge. Vorerst wird die Straße mit einem Gitter abgesperrt, das bei Bedarf für durchfahrende Fahrzeuge geöffnet wird.

Der Standort sei ideal, sagt Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP): "Wir gehen davon aus, dass dort der Verkehrsfluss nicht allzu stark beeinflusst wird." Zudem grenzen drei Schulen an die Handel-Mazzetti-Straße: die Volksschule 4, die Sportmittelschule und die Mittelschule 2. "Alle Beteiligten von den Lehrern bis zu den Elternvertretern waren sofort für die Umsetzung", sagt Ganzert.

Zu Fuß in die Schule

In der Waggerlstraße wird es eine "Haltestelle" geben, an der Eltern ihre Kinder aussteigen lassen können. Grundsätzlich solle das Projekt aber dazu anregen, dass Kinder zu Fuß in die Schule gehen würden, sagt Ganzert: "Das ist in der Volks- und der Mittelschule zumutbar und kann das Mobilitätsverhalten langfristig prägen."

Im kommenden Jahr werde die Stadt beobachten, wie die neue Regelung sich auf den Verkehr auswirkt – dann entscheide sich, ob an anderen Schulstandorten wie in der Vogelweiderstraße oder der Wallerer Straße ähnliche Regelungen getroffen würden.

