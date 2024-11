Wels bekommt bald einen neuen Park in der Quergasse

Die große Erweiterung des Volksgartens in Wels wird mit Spannung erwartet – doch auch abseits der Innenstadt investiert die Stadt in die Parks. "Es ist uns wichtig, dass die Menschen Raum für Bewegung und Erholung in der Natur in ihrer Wohnumgebung haben", sagt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP), der für die Stadtgärtnerei zuständig ist.

Demnächst stellen deren Mitarbeiter einen neuen Park in der Quergasse nahe der Dragonerkaserne fertig. "Dort wird es besonders viele Spielgeräte für Kinder geben. Wir können hoffentlich noch im Dezember, ansonsten Anfang 2025 eröffnen", sagt Kroiß.

Mehr Sportgeräte geplant

Kommendes Jahr werden mehrere Parkanlagen aufgewertet: Der Sonnenpark in Puchberg im Norden der Stadt wird zum Beispiel teilerneuert. Die Anlage am Haidlweg in der Pernau wird mit neuen Sitzbänken, einem Trinkbrunnen und einem Calisthenics-Park ausgestattet. Derartige Sportanlagen will die Stadt nach der Fertigstellung der Motorikarena beim Welldorado künftig auch andernorts in der Stadt umsetzen, sagt Kroiß: "Das ist eines der Projekte in Wels, die in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren am besten angekommen sind. Am Wochenende ist dort auch jetzt im Spätherbst noch sehr viel los." Neue Spiel- und Sportanlagen bekommen auch die Parks in der Kalvarienberggasse und am Rosenhag.

Eine weitere Anlage ist in der Oberfeldstraße vorgesehen. In der Pernau, wo hinter dem ÖAMTC-Stützpunkt ein Wohnprojekt geplant ist, hat sich die Stadt bereits ein Grundstück für einen Park gesichert. "In Zukunft wollen wir nach Möglichkeit sofort mit Parks nachziehen, wenn irgendwo neuer Wohnbau entsteht", sagt Kroiß.

Die zusätzlichen Anlagen bedeuten für die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei auch mehr Arbeit. Zum einen überlege die Stadt, für die Planung zusätzliches Personal einzustellen, sagt Kroiß: "Abgesehen davon achten wir auf klimafitte Bepflanzung, die möglichst wenig Pflegeaufwand verursacht."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer