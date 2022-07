Wels bekommt 80 neue E-Scooter

Längst führt die hohe Scooter-Dichte in der Stadt zu vielen Beschwerden. Eine gesetzliche Handhabe etwa für ein Verbot der Scooter hat die Stadt nicht. Darum wurde 2021 ein Verhaltenskodex für Betreiber und Kunden ins Leben gerufen. Derzeit entsteht ein Konzept für eigene E-Scooter-Abstellplätze an neuralgischen Punkten in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren. Diese sollen helfen, die Anzahl der falsch abgestellten Roller weiter zu verringern. Scooter-Fahrer, die sich wiederholt über Verkehrs- und Abstellregeln hinwegsetzen, können von der Nutzung ausgeschlossen werden.