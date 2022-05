Wels bei Nacht entdecken

Nach wie vor ist der Nachtwächterrundgang in Wels für Jung und Alt eine besondere Attraktion. Der Nachtwächter, der stilecht gewandet und mit Hellebarde, Horn und Laterne ausgestattet ist, schildert im Schein des Lichtes gespenstische und abenteuerliche Geschichten von früher und heute und zieht die Zuhörer mit Sagen und Legenden in seinen Bann.

In einer außergewöhnlichen Atmosphäre begibt sich der Nachtwächter in der Dunkelheit auf einen amüsanten Rundgang im historischen Stadtkern.

Tickets für die Rundgänge sind in der Wels Info am Stadtplatz 44 sowie telefonisch unter 07242/67722-22 um 8 Euro pro Erwachsenen und 4 Euro pro Kind erhältlich. Mehr Infos unter www.wels.at

Der nächste Nachtwächterrundgang findet am 10. Juni statt. Am 3. Juni gibt es einen Spaziergang mit der Wettermacherin, am 17. Juni wird "Wels von oben" gezeigt.