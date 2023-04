Wels: Aus Boutique wird öffentliches WC

Man kann es als glückliche Fügung ansehen, die der Stadtpolitik buchstäblich in den Schoß gefallen ist. Modehändlerin Christa Hudelist räumt im Sommer ihre Boutique am Stadtplatz, die danach in ein öffentliches WC umgebaut wird. Für den Magistrat ist diese Lösung ideal, weil das Lokal der Stadt gehört. Darum muss auch keine Miete bezahlt werden.