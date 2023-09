Wels als Modellregion für Integration?

Mit dem Thema Integration startete die Welser FP gestern in den politischen Herbst: Bürgermeister Andreas Rabl sowie Vizebürgermeister und Integrationsreferent Gerhard Kroiß präsentierten mehrere Forderungen und Maßnahmen, um die Integration in der Stadt voranzutreiben.

Zum einen solle die Deutschförderung im Bildungsbereich weiter forciert werden. Seit 2016 fördert Wels Kinder ab dem dritten Lebensjahr beim Spracherwerb. Eine Evaluierung im Jahr 2020 habe eine "signifikante Verbesserung der Deutschkenntnisse in allen Bereichen" gezeigt, sagt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß. Aktuell trägt die Stadt Wels die Kosten, das Land solle die Sprachförderung künftig in ganz Oberösterreich ab dem dritten Lebensjahr unterstützen. Zudem brauche es ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, um den Spracherwerb zu gewährleisten.

Auch in den Volksschulen müsse die Deutschförderung ausgebaut werden, sagt Kroiß: "Einige Kinder können dem Unterricht aufgrund sprachlicher Defizite nicht folgen. Hier wären verpflichtende Deutschstunden am Nachmittag sinnvoll." Zudem sollten Kindergärten und Volksschulen sich einfacher zum Kenntnisstand der Kinder austauschen können – derzeit ist es datenschutzrechtlich schwierig, zum Beispiel die Ergebnisse von Sprachstandserhebungen aus dem Kindergarten an die Schule weiterzugeben.

Die Stadt will Mittel zur Verfügung stellen, um Sprachförderung in Horten zu ermöglichen. Vom Land fordern Rabl und Kroiß dasselbe für Nachmittagsbetreuung in Schulen. Zudem sollen Lehrwerkstätten für Jugendliche mit Sprachdefiziten eingerichtet werden. Außerdem fordert Rabl Arbeitspflicht für Asylwerber, um diese etwa für kommunale Arbeiten einzusetzen. "Allgemeinen Zugang zum Arbeitsmarkt lehnen wir aber ab, da das mehr Asylwerber anziehen würde", sagt Rabl.

Aufgrund seiner Größe und der Kooperationsbereitschaft sei Wels ideal, um als Modellregion für Integration zu fungieren. Motto soll dabei "Integration ist Pflicht" sein. Es brauche mehr Geld, aber auch Zwangsmittel, um "integrationsunwillige Migranten von der Notwendigkeit einer Integration zu überzeugen". Dazu gebe es bereits Gespräche mit Bund und Land, die nun vertieft würden.

