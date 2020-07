Wels als Graffiti-Hauptstadt

Am 1. und 2. August findet in Wels das Street-Art-Festival "together 2020" statt. 150 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern werden an diesem Sommerwochenende erwartet. Das Ziel des Projektes ist schon am Titel erkennbar. "together 2020" sei ein Statement für Gemeinsamkeit und das Überwinden von Differenzen, betonen die Veranstalter. Die lokale Graffiti-Szene, die das Festival ins Leben rief, will das Image urbaner Kunst im