Wels: 31-Jähriger verletzte Kontrahenten mit Butterflymesser

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, waren die beiden Männer am Freitagnachmittag an der Eferdinger Straße in Wels in Streit geraten. Die Auseinandersetzung führte zu einer Schlägerei, bei der der 31-Jährige ein Butterflymesser zückte. Mit diesem in der Hand bedrohte er seinen Kontrahenten mehrmals und verletzte ihn schließlich am rechten Unterarm. Die Polizei nahm den Angreifer fest und brachte ihn in die Justizanstalt Wels.

