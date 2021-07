Welios startet mit Sonderausstellung Wetter & Klima

Wer wissen will, wie es trotz steigender Temperaturen zu einem kalten Mai kommen konnte oder mit welchen Instrumenten man Wetterdaten aufnimmt, wird im Science Center auf die richtigen Antworten stoßen. Die neue Sonderausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) entwickelt. Sie wird vor allem den Unterschied zwischen Wetter und Klima beleuchten. Ein Teil der neuen Ausstellung ist demTreibhauseffekt und der Wettervorhersage gewidmet: "Dass wir auch unsere jungen Besucher für die Auswirkungen des Klimas sensibilisieren können, liegt mir besonders am Herzen", sagt Welios-Geschäftsführer Michael Holl.