Welcher Unfalllenker fuhr bei Rot? Polizei sucht Zeugen

Samstagmittag kam es auf der Salzburger Straße in Wels zu einer Kollision, bei der drei Personen verletzt wurden. Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr gegen 12:30 Uhr in Fahrtrichtung Westen. Ein Welser (41) war mit seinem vollbesetzen Pkw in der Gegenrichtung unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Primelstraße wollte der 41-Jährige nach links abbiegen, dabei prallte sein Wagen gegen das Auto des 53-Jährigen und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Die Beifahrerin des 41-Jährigen und zwei mitfahrende Kinder wurden verletzt und in das Klinikum Wels gebracht.

Beide Unfalllenker gaben an, dass die Ampel in beide Fahrtrichtungen Grünlicht zeigte. Nun ruft die Polizei Augenzeugen auf, zu bestätigen, dass bei einem der Beteiligten rotes Licht galt. Die Kreuzung war zu dieser Zeit stark frequentiert. Zeugen können sich bei der Fachinspektion Sonderdienste unter der Telefonnummer 059 133 47 - 4444 melden.