Schneefall auf dem Brenner, zwischendurch starker Regen und Wind, bis zu 48 Grad Hitze in Spanien und am Balkan – Jürgen Hofer ist im Mai und Juni rund 14.500 Kilometer mit dem Rennrad durch Europa gefahren. Der gebürtige Welser wollte damit auf die in Stuttgart ansässige Stiftung "Stay" aufmerksam machen, die Entwicklungshilfe in Afrika leistet und für die er sich engagiert.