Weiterhin keine Einigung über Innenstadtkriterium

Weil es Finanzierungsfragen gibt, sind die Verhandlungen über das Radkriterium noch nicht am Ziel.

Im Welser Veranstaltungskalender sucht man es vergeblich. Dieses Jahr soll das Welser Innenstadtkriterium am 26. Juli stattfinden. Zum 24. Mal, wie die Organisatoren stolz betonen. Aber noch immer gibt es keine Einigung über die Finanzierung. Am Montag wird Oberösterreichs Radsportpräsident Paul Resch im Welser Rathaus erwartet. Als Veranstalter will Resch endlich Nägel mit Köpfen machen. "Die Inflation hat auch bei uns voll zugeschlagen. Das Catering, die Bühne – alles ist teurer