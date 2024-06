Weißkirchner wollen ein generelles Lkw-Fahrverbot im Ort

Seit Jahren leiden Bewohnerinnen und Bewohner von Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) unter dem Lkw-Verkehr durch ihren Ort. Der Ärger darüber gipfelte vor einigen Jahren sogar in Straßenblockaden. Nun versucht die Gemeindepolitik einen neuen Vorstoß, um den Verkehr einzudämmen, und fordert ein generelles Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen (mit Ausnahme des Ziel- und Quellverkehrs).

Eingebracht hat den Antrag Manfred Gierlinger (FP), Obmann des Bau- und Straßenausschusses, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am 20. Juni. Die Resolution an das Land Oberösterreich für ein Fahrverbot wurde einstimmig beschlossen. Das Fahrverbot soll vom Kreisverkehr beim Spar bis zur Ortsausfahrt (Abzweigung Richtung Eggendorf) gelten.

"Das Postverteilerzentrum in Allhaming gehört nicht zum regionalen Zielverkehr und muss vom Verbot betroffen sein", sagt Gierlinger. Die Einführung des Lkw-Nachtfahrverbotes im Jahr 2018 habe die Situation nicht nachhaltig verbessert, weshalb es drastischere Maßnahmen brauche.

Bürgermeister Norbert Höpoltseder (SP) ist jetzt in den warmen Sommermonaten wieder verstärkt mit Anrainerbeschwerden konfrontiert. "Wenn die Fenster geöffnet werden, kommt statt eines kühlen Lüfterls in der Nacht Krawall von den Lkw, ich verstehe den Unmut", sagt Höpoltseder. Verkehrszählungen ergaben in dem Abschnitt rund 700 Lkw täglich. Und viele Lenker würden sich nicht an das geltende Nachtfahrverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr früh halten. "Probleme verursachen die Lkw, die von Deutschland von Amazon kommen, aber auch trotz gegenteiliger Beteuerung von der Post, ich habe die Lkw selbst schon um 5 Uhr in der Früh fotografiert", sagt Höpoltseder. Die Polizei tue das Mögliche, um das Nachtfahrverbot zu kontrollieren. "Aber die Polizisten können nicht nur bei uns stehen."

In der Nacht geht es um vier Uhr in der Früh los, wenn die ersten Schwerfahrzeuge Kurs auf das Postverteilerzentrum und statt der etwas längeren Schleife über Haid nach Allhaming die Abkürzung durch Weißkirchen nehmen. Sie sparen sich Autobahn-Mautgebühren zulasten der Weißkirchner Anrainer.

Die Resolution für ein Lkw-Fahrverbot wurde an den Petitionsausschuss des Landes übergeben.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

