Weißkirchner (19) bei Willhaben-Deal in Toilette ausgeraubt

Bekleidung im Wert von rund 500 Euro wollte ein 19-Jähriger über die Online-Verkaufsplattform Willhaben an den Mann bringen. Dazu vereinbarte er am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Treffen mit zwei Interessenten, angeblich aus Wien, in einer öffentlichen Toilette in Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land). Statt Geld gab es Schläge: Die vermeintlichen Käufer attackierten den jungen Mann, schlugen ihn und raubten schließlich die Kleidung. Dann flüchteten sie in Richtung Lagerhaus.

Opfer im Krankenhaus

Der 19-Jähriger erlitt durch den Angriff Schlag- und leichte Schnittverletzungen, hieß es seitens der Polizei. Er wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum nach Wels gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umkreis der Tatorts brachte keinen Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Beschreibung war der erste Täter 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte einen Vollbart, sprach Hochdeutsch und trug eine schwarze Jacke. Vom zweiten Täter ist bekannt, dass er ebenfalls Hochdeutsch sprach, dunkle Hautfarbe und kurze, lockige Haare hatte. Vor dem Treffen hatten die beiden Männer angegeben, dass sie mit Zug und Bus aus Wien anreisen würden. Die Polizeiinspektion Marchtrenk nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4180-100 entgegen.

