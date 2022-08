Weindorf öffnet am Marktplatz

Von einer Auswahl erfolgreicher Winzer kann man Rot-, Rosé- und Weißweine probieren. Mit dabei ist natürlich auch wieder das Schlüßlberger Winzerpaar Armin und Ute Kienesberger. Start ist am Freitag ab 18 Uhr. Am Freitag und Samstag wird auch ein Heurigenbuffet angeboten. Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen mit der BoEMKA der Eisenbahner Musikkapelle Grieskirchen statt. Am Sonntag gibt es um 12.30 Uhr noch für alle Kinder eine Überraschung.