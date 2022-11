Nun zog Co-Geschäftsführer Christian Pucher die Reißleine: "Ich werde alle sieben Mitarbeiter zur Kündigung anmelden", betonte er Ende der Vorwoche gegenüber der Welser Zeitung. In einem Brief an Bürgermeister Andreas Rabl (FP) beklagt Pucher den zähen Verlauf der Verhandlungen: "Es fehlt mir das Verständnis dafür, warum die Erstellung des neuen Vertrages so lange dauert, wenn sich angeblich nicht viel ändern wird. Seit November des vorigen Jahres versuche ich, den neuen Vertrag zu bekommen."