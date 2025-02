Weil Sohn zum Zug musste: 54-Jährige raste mit 135 km/h durch Wels

Eine Raserin hat die Welser Polizei am Dienstagnachmittag auf der Eferdingerstraße aus dem Verkehr gezogen: Die 54-Jährige aus dem Bezirk Eferding war mit ihrem 22-jährigen Sohn auf dem Beifahrersitz in Richtung Süden unterwegs, als sie mit weit überhöhter Geschwindigkeit in eine Laserkontrolle geriet. 135 km/h zeigte das Messgerät der Beamten, 70 km/h wären erlaubt gewesen.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Polizisten stoppten den Wagen. Sie habe ihren Sohn dringend zum Bahnhof nach Wels bringen müssen, rechtfertigte die Lenkerin ihre eklatante Geschwindigkeitsübertretung. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeige folgt, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Ob der Sohnemann den Zug noch erwischt hat, ist nicht bekannt.

