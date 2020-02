Weibliche Perspektiven bei den Frauenfilmtagen

Eröffnet werden sie mit dem Dokumentarfilm "Elfie Semotan, Photographer" von Joerg Burger, bei dem die bekannte Fotografin und der Regisseur anschließend Fragen bei einem Filmgespräch beantworten. (bereits ausreserviert).

Noch Karten gibt es für Samstag. Um 20.30 Uhr wird der letzte Film der 2019 verstorbenen französischen Filmemacherin, Fotografin und Installationskünstlerin Agnes Varda gezeigt. Sie war eine Institution des französischen Kinos und Kämpferin gegen alles Institutionelle im Denken. Sie gibt Einblicke in ihr Schaffen und illustriert, eher assoziativ als chronologisch, künstlerische Visionen und Ideen mit Ausschnitten aus ihrem Werk. Ein Filmgespräch über die französische Künstlerin und andere Frauen in der Filmbranche mit Filmjournalistin Julia Pühringer findet am 4. März um 19.30 Uhr statt.

Im Rahmenprogramm werden Frauenspaziergänge durch die Welser Altstadt angeboten: Termine: Dienstag, 3. März, um 16 Uhr, Freitag, 6. März, um 15.30 Uhr und Sonntag, 8. März, um 11 Uhr. Anmeldung unter Tel. 07242/235 5050.

Alle Termine und Infos unter www.programmkinowels.at