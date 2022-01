Jörg Wehofsich kann für die Opposition im Welser Gemeinderat den Mehrheitsbeschaffer spielen. Die erste Gelegenheit dazu hat der Welser MFG-Mandatar in der Gemeinderatssitzung am 31. Jänner. Wo er weltanschaulich steht und was er von Demos vor Spitälern hält, beantwortet der 65-Jährige im Interview.