Wasserstofftechnologie als Chance fürs Klima

Dazu wurde der anerkannte Experte Thomas Rührlinger eingeladen, der seit rund zehn Jahren bei Fronius International für die Geschäftsentwicklung der Wasserstofftechnologie zuständig ist.

Die Dekarbonisierung, also die nachhaltige Verringerung des Kohlenstoffdioxidausstoßes, beschäftigt nicht nur die Wissenschaft, sondern ist auch Thema in vielen Industriebetrieben. Eine der vielen Lösungen kann in der Wasserstofftechnologie liegen. Dabei gilt es aber, eine Vielzahl an Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Woher kann und soll der Wasserstoff kommen und wie lässt er sich nutzen? Was versteht man unter Sektorkopplung? Welche Bedeutung können regionale Energieversorgungslösungen zukünftig haben?

Thomas Rührlinger arbeitet auch in verschiedenen Strategiegruppen auf Landes- und Bundesebene an der Erstellung von Konzepten und Lösungen im Themenfeld erneuerbare Energietechnologien mit.

Der "Tea Time Talk" bietet Einblick in aktuelle Forschungen auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologie. Coronabedingt findet die Veranstaltung virtuell statt. Der Link dazu findet sich am Veranstaltungstag unter www.welios.at ab 15 Uhr.