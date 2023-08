Wasserpegel: Neue Messpunkte in Wels-Land und Eferding

In den Bezirken Wels-Land und Eferding sind heuer insgesamt sechs neue Messstellen errichtet worden.

Der Sipbach wird bei der Holzermühle in Sipbachzell überwacht, der Aiterbach in Oberschauersberg (Gemeinde Steinhaus). Die neue Station für den Grünbach befindet sich in Sirfling in Gunskirchen. In Peuerbach wird der Wasserstand der Faulen Aschach bei der Edtmühle überwacht, jener der Trattnach in Weibern beim Badeteich. Ein Neuzugang ist auch der Pram-Messpunkt in der Gemeinde Pram.

"Die Natur und damit jedes Hochwasser folgen eigenen Regeln und Gesetzen. Mit den beinahe 200 Messstellen in ganz Oberösterreich haben wir wichtige Frühwarnsysteme", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

