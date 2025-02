Wels-Land: Kultlokal "Waschrumpl" eröffnet nach zehn Jahren wieder

Einen Treffpunkt für Jung und Alt will Sven Grawert in der "Waschrumpl" in Aichkirchen schaffen: Der Gastronom hat das Kultlokal nach zehn Jahren ohne Pächter aus dem Dornröschenschlaf erweckt und am 5. Februar zum ersten Mal aufgesperrt. "Wir fangen langsam an, das Personal muss ich auch noch anlernen. Am 22. Februar gibt es die offizielle Eröffnung", kündigt der Wirt an.

Er werde das Lokal als Pub führen. Geöffnet ist Mittwoch und Donnerstag ab 16 Uhr, Freitag und Samstag ab 17 Uhr bis 2 Uhr in der Früh. "Es gibt kleine Imbisse. Für April habe ich auch schon eine Firmenfeier, da werden wir mit einem Caterer zusammenarbeiten", sagt Grawert.

Er startet mit einer fest angestellten Mitarbeiterin und mehreren Aushilfen. "Langfristig will ich auch Karaoke und Ähnliches anbieten", sagt Grawert.

Wechsel aus Sattledt

Er hatte zuletzt das "Ins Wirtshaus" in Sattledt geführt, wollte sich aber verkleinern. "Über die Brauerei Eggenberg habe ich erfahren, dass für die Waschrumpl ein Pächter gesucht wird", erzählt er.

Diese "Mundpropaganda" ging von drei Aichkirchner VP-Gemeinderatsmtigliedern und Bürgermeister Franz Haider (VP) aus. "Wir wollten wieder einen Ort schaffen, wo die Leute zusammenkommen", sagt er. Bei einem "Probesitzen" mit 300 Gästen, mit dem die findigen Politiker um einen neuen Pächter warben, trat Grawert an ihn heran. "Dann haben wir uns schnell geeinigt, auch das Lokal haben wir selbst hergerichtet. Es ist praktisch wie neu, aber der Charme ist erhalten geblieben", sagt Haider.

Mit Markus Achleitner (VP) hat Grawert übrigens einen prominenten Verpächter: Der Wirtschaftslandesrat hatte die Waschrumpl 1997 in seinem Elternhaus, dem Gasthaus Achleitner, eröffnet und bis 2015 geführt.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer