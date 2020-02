Warum Welser Jugendtreff D22 geschlossen wurde

Wie berichtet, beklagten die Welser Grünen die Schließung des Jugendtreffs, weil er auch Anziehungspunkt vieler Jugendlicher mit migrantischem Hintergrund gewesen war. Mit dem Aus des D22 hat die katholische Kirche in Wels Platz für ein neues kirchliches Jugendhaus geschaffen. Während sich die Büroräumlichkeiten dafür in der Pfarre Wels-Vogelweide befinden, teilt sich die Arbeit mit den Jugendlichen auf mehrere Orte und Schwerpunkte auf. Die Stadt Wels betreibt Jugendtreffs in fast allen Stadtteilen. Ein Offenhalten am Wochenende werde von Jugendlichen nicht gewünscht, heißt es am Magistrat.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.