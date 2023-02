Warum es in Wels jetzt gleich zwei Wirtegipfel gibt

Ausgangspunkte der Debatte waren eine Aussendung der Welser Wirtschaftskammer und eine Initiative einiger Wirte rund um Astrid Pöcherstorfer (Vorsitzende des Welser Wirterings, Restaurant Olivi), die öffentlich Kritik an der Eventstrategie des Welser Stadtmarketings äußerte. O-Ton: zu viele Events in der Innenstadt, was zur Folge habe, dass Gasthäuser am Stadtrand und in den Stadtteilen leer bleiben würden.