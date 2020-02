Ein idyllisch gelegener Prachtbau in der Welser Au zieht nicht nur die Blicke vorbeispazierender Passanten an. So mancher fragt sich auch, wie es sein kann, dass man in derart exponierter Lage so groß bauen darf. Das stattlich dimensionierte Einfamilienhaus wurde 2016 errichtet. Das repräsentative Anwesen, das einem Unternehmer aus der Medizintechnikbranche gehört, ist Ende des Vorjahres durch einen Zukauf von landwirtschaftlichem Grund deutlich erweitert worden.