Start für erstes Primärversorgungszentrum in Wels

WELS. Heute behandelte das vierköpfige Ärzteteam des ersten Welser Primärversorgungszentrums (PVZ) in St. Anna die ersten Patientinnen und Patienten. Ab sofort kümmern sich die Allgemeinmedizinerinnen Lisa Auinger, Yvonne Hofer und Sophia Firbas sowie der Allgemeinmediziner Dominik Bammer an der Adresse Römerstraße 80a in der Neustadt um die medizinische Betreuung aller Altersgruppen. Die Ordination ist mit einer Öffnungszeit von 40 Stunden pro Woche nun auch Anlaufstelle für Welserinnen und Welser, die aufgrund von Pensionierungen keinen Hausarzt mehr haben.

Zusätzlich ergänzen Physiotherapeuten und Diätologen das medizinische Angebot, im Laufe des Jahres wird es durch Psychotherapie, Logopädie und Sozialarbeit ausgeweitet. Im Februar beginnt ein Kieferchirurg.

"In den nächsten zwei Jahren werden wir den Standort weiter ausbauen, das Gebäude umfassend renovieren und der Bevölkerung ganzheitliche Gesundheitsbetreuung anbieten", sagt Mediziner Dominik Bammer. Er ist Initiator des PVZ, hat zusätzlich Wirtschaft studiert, war Profihandballer und eröffnete 2022 seinen ersten Salvida-Standort, ein Zentrum für Gesundheit in Kirchham (Bezirk Gmunden).

Austausch mit Kollegen

Allgemeinmedizinerin Yvonne Hofer betont, sie schätze vor allem den interdisziplinären Austausch mit den verschiedenen Berufsgruppen. "Dadurch ergeben sich vielseitige Behandlungsmöglichkeiten." Jungärztin Sophia Firbas kann sich im PVZ ihren Traum, Hausärztin zu werden, erfüllen. "Dabei muss ich auf den täglichen Austausch mit den Kollegen nicht verzichten. Das ist mir kurz nach dem Abschluss meiner Ausbildung sehr wichtig."

Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des Landesausschusses der ÖGK, betont, mit der Eröffnung setze man einen Meilenstein zur Gesundheitsversorgung der Welser Bevölkerung. Noch heuer wird ein weiteres Welser PVZ in St. Stephan eröffnen.

Am Donnerstag, 6. Februar, findet von 16 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür im PVZ St. Anna statt.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger