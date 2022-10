Gerade noch rechtzeitig für die Wandersaison im Herbst präsentierte gestern der Tourismusverband Region Wels fünf Welser Wanderwege. Die beschilderten Routen durch die Stadt sollen Wels-Besuchern, aber vor allem der Welser Bevölkerung Lust auf die Natur vor der Haustür machen. Bürgermeister Andreas Rabl (FP) betont, es sei vor allem auch ein Angebot für Familien. "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt", so Rabl.