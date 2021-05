Am Pfingstwochenende konnten nach längerer Pause endlich wieder Veranstaltungen im Naturpark Obst-Hügel-Land stattfinden, am kommenden Wochenende geht es mit drei Naturführungen weiter. Erstmals im Programm ist die "Wald-Auszeit" mit der Waldpädagogin und Waldbad-Trainerin Alexandra Schölzl. Die Marchtrenkerin, die die Ausbildung im Vorjahr abgeschlossen hat, betont die vielen positiven Aspekte des Waldbadens. "Der Wald ist die pure Erholung für mich, der Wald hat so viele positive Effekte auf