Nach dem 4,5 Millionen Euro teuren Umbau des Hotels im Mai 2021 zieht in den Kremsmünstererhof nun ein neuer Gastronom ein. Das ehemalige Traditionswirtshaus wird nach vier Jahren Pause in ein asiatisches Restaurant verwandelt. Geschäftsführer Xuliang Jin lädt am 28. November zur Eröffnungsfeier. Der 40-jährige Wirt mit chinesischen Wurzeln, der in Österreich zum Koch und Kellner ausgebildet wurde, investiert mehrere 100.000 Euro in sein neues Lokal.