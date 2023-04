Waizenkirchner Bürgermeister in Doku "Ortskaiser oder Buhmann"

"Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck" – unter diesem Titel kommen am Mittwoch, in ORF 1 bei Dok 1 (20:15 Uhr) auch zwei Bürgermeister aus der Region zu Wort.

Fabian Grüneis (ÖVP) aus Waizenkirchen ist einer der jüngsten Ortschefs des Landes. Ihn begleitete ein ORF-Team durch die Marktgemeinde und zu Terminen in der Musikschule, bei der Feuerwehr Ritzing, beim Klima- und Energietreff und im Lusthouse Haag, wo Grüneis, der als DJ Greenice bekannt ist, auflegt. "Es gibt Herausforderungen in meinem Job, aber die gibt es in anderen Berufen auch", sagt Grüneis.

Erneut im ORF zu sehen ist der ehemalige Lambacher Bürgermeister Klaus Hubmayer (SPÖ), der 2020 überraschend seinen Rücktritt erklärte, und damals in einem Interview mit der Welser Zeitung seinen Schritt mit Herzrhythmusstörungen, aber auch mit vermehrten Anfeindungen aus der Bevölkerung begründete, die ihm ans Gemüt gegangen seien.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger