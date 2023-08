Waizenkirchen: 19-Jähriger überschlug sich mit Kleinbus

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 1.25 Uhr in der Ortschaft Hueb bei Lindbruck (Gemeinde Waizenkirchen) von der Straße abgekommen. In weiterer Folge überschlug sich der Kleinbus und landete in einem abschüssig gelegenen Maisfeld, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte ins Klinikum Wels gebracht. Zum Unfallhergang konnte die Polizei keine näheren Angaben machen.

