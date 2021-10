Wahlwerbung mit 32 Rechtschreibfehlern

SP-Kandidat Nikon Baumgartner hat am Sonntag in Buchkirchen gegen Bürgermeisterin Regina Rieder (VP) überraschend die Stichwahl gewonnen. Seine Partei war bis zuletzt höchst aktiv und verteilte noch Sonntag frühmorgens einen Folder. Ein zweites Flugblatt stammt von den Grünen, die noch unmittelbar vor der Stichwahl für Baumgartner eine Empfehlung abgaben.

Irritiert über den Schnellschuss, der als solcher auch erkennbar ist, zeigt sich ein Buchkirchner Ehepaar: "Leider finden sich in den beiden Dokumenten insgesamt 32 Rechtschreibfehler, worüber wir entsetzt sind", heißt es in einer E-Mail an die Redaktion. Und weiter: "Sind wir Buchkirchnerinnen und Buchkirchner unserem neuen Bürgermeister und den Gemeinderäten der Grünen bereits vor der Stichwahl so wenig Wert (sic!), dass sie sich ein offizielles Schreiben an uns kein zweites Mal durchlesen?"

"Ich bin kein Rechtschreibkünstler", bedauert Baumgartner auf Anfrage. Für die Aussendung der Grünen könne er keine Verantwortung übernehmen. Die SP-Zeitung werde von einem parteinahen Lehrerehepaar korrigiert. Der letzte Folder blieb allerdings aus Zeitmangel unkorrigiert. (fam)